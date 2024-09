Plus Limburg/Weilmünster

Versorgungslücke in Limburg wird geschlossen: Kinderarztpraxis startet im November

Von Rolf Goeckel

i Kinderärztin Stanislava Miteva, hier mit MVZ-Geschäftsführer Alexander Emmerson, soll ab 1. November in Limburg praktizieren. Sie wird von Bad Camberg dorthin versetzt. Foto: Rolf Goeckel

Die zum 1. Oktober drohende Mangellage bei Kinderärzten in Limburg ist zwar nicht abgewendet, aber zumindest gemildert: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) „medicum.mittelhessen“ mit Sitz in Weilmünster wird zum 1. November eine neue Kinderarztpraxis in Limburg eröffnen und zunächst mit zwei angestellten Kinderärzten besetzen.