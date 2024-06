Plus Limburg

Verkehrskonzept in Limburg-Weilburg: 1100 Kilometer für besseren Radverkehr

Von Rolf Goeckel

i Ein Radfahrer schlängelt sich zwischen Autos hindurch: Szenen wie diese sollen mit dem neuen Radverkehrskonzept des Kreises Limburg-Weilburg der Vergangenheit angehören. Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Das neue Radverkehrskonzept des Landkreises Limburg-Weilburg hat die erste parlamentarische Hürde genommen: Der Kreistagsausschuss für Raumordnung, Wirtschaft, Bau und Verkehr hat das vor knapp zwei Jahren in Auftrag gegebene Papier des Darmstädter Ingenieurbüros Cooperative Infrastruktur und Umwelt am Dienstagabend einstimmig bei Enthaltung der FDP gebilligt. Die endgültige Entscheidung fällt der Kreistag in seiner Sitzung am 28. Juni.