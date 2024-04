Plus Nastätten Verein in Geldnot: Greift Stadtrat VfL Nastätten unter die Arme? Von Marta Fröhlich i Die Halle des VfL Nastätten, 1991 eingeweiht, ist deutlich in die Jahre gekommen. Vor allem das Dach ist mittlerweile undicht und muss dringend saniert werden – nicht das einzige teure Projekt, mit dem der Verein sich konfrontiert sieht. Foto: Nico Schmidt Das Hallendach ist undicht, die Flutlichtanlage defekt, die Ölheizung zu alt. Der VfL Nastätten steht vor kostenintensiven Sanierungsmaßnahmen. Doch allein aus seinen Rücklagen kann der Verein die geschätzten 400.000 Euro für die Maßnahmen nicht stemmen. Ein Antrag der SPD im Stadtrat warb nun um Unterstützung. Lesezeit: 2 Minuten

„Ganz dringend muss das Dach unserer Halle gemacht werden. Durch die Dachfenster regnet es rein. Das ist zwar aktuell notdürftig geflickt, muss aber noch in diesem Jahr angepackt werden“, sagt Vereinsvorsitzender Frank Lenz gegenüber unserer Zeitung. Dafür fallen Kosten in Höhe von 74.000 Euro an. Der Landessportbund und der Kreis ...