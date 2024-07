Plus VG Loreley

Verbandsgemeinderat Loreley konstituiert sich – Dachdeckerarbeiten an Turner- und Jugendheim vergeben

Von Mira Zwick

i VG-Ratsmitglieder, Stadt- und Ortsbürgermeister verabschiedet Foto: Mira Zwick

Klar waren die Ergebnisse bei der Kommunalwahl am 9. Juni, routiniert ging es nun bei der konstituierenden Sitzung des Verbandsgemeinderats Loreley zu. 32 Sitze gab es zu verteilen: 13 gehen an die SPD ab, 10 an die CDU, 8 an die FBL. Die Grünen sind mit einer Person im VG-Rat vertreten.