Aar-Einrich Verbandsgemeinderat Aar-Einrich tagt: Ingo Brod ist neuer Erster Beigeordneter Von Uli Pohl i Die neue Spitze der VG Aar-Einrich (von links): Heiko Scheib, Lars Denninghoff, Marc-André Kubitza und Ingo Brod. Foto: Uli Pohl Reibungsloser und einvernehmlicher Einstieg aller Fraktionen in die neue Wahlperiode des Verbandsgemeinderates Aar-Einrich: Mit klaren Ergebnissen wurden Ingo Brod (FWG) als Erster Beigeordneter, Marc-André Kubitza (CDU) als Zweiter Beigeordneter und Heiko Scheib (SPD) als Dritter Beigeordneter der VG Aar-Einrich gewählt.

In der konstituierenden Sitzung wurde ein Generationswechsel deutlich, während im Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten in den Reihen der Zuschauer ehemalige Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister Platz nahmen, saßen an den Tischen des Rates einige neue Mandatsträger, die mit der Wahl am 9. Juni nun die Interessen der Bürger auf der Ebene der Verbandsgemeinde ...