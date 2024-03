Plus Rhein-Lahn

Verbandsgemeinden kooperieren: Gemeinsam gegen Motorradlärm im Gelbachtal

i Ein Motorradfahrer fährt an einem Schild an der Landstraße im Gelbachtal vorbei, das Biker um eine leise und rücksichtsvolle Fahrweise bittet. Der ADAC hatte, unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz, dieses Pilotprojekt gegen Motorradlärm initiiert. Foto: Thomas Frey/dpa

Wer ein dickes Brett bohren möchte, braucht Ausdauer, gute Partner und geeignetes Werkzeug. So ist es auch bei der Reduzierung des Motorradlärms im Gelbachtal – in diesem Fall das „dicke Brett“. Partnerschaftlich arbeiten die drei Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, Diez und Montabaur laut einer jetzt verbreiteten Pressemitteilung seit Jahren an der Umsetzung des „Masterplan Gelbachtal“, der das Tal touristisch aufwerten soll.