Plus VG Nastätten Verbandsgemeinde Nastätten: Fahrzeugkäufe für Wehren sollen einem Plan folgen Von Thorsten Stötzer i Am neuen Gerätehaus in der Nastätter Sandkaut wird fleißig gebaut, auf der Straße davor soll eine Linksabbiegespur entstehen. Foto: Thorsten Stötzer Manchmal können eine schlichte Frage und ein einziges Wort ein langes und kontroverses Verfahren zumindest in Sachen Entscheidungsfindung beenden. Lesezeit: 2 Minuten

„Einfache Frage an die Feuerwehr: Seid ihr mit dem vorgestellten Konzept glücklich?“, wollte Susanne Schmitter (Grüne) in der Sitzung des Nastätter Verbandsgemeinderates wissen. Einem „Ja“ als Antwort aus den Reihen der Zuhörer folgte ein einstimmiger Beschluss über die Fortschreibung des Fahrzeugbedarfsplans 2023 bis 2035. Nicht in Beton gemeißelt Die Jahreszahlen deuten es ...