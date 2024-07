Plus Rhein-Lahn

Urlaubszeit – aber nicht für Bienen und Imker in Nastätten: Der Bienenstock im Juli

i Auch Mitte Juli bis Ende August finden Bienen noch Nektar. Foto: Arno Dietz

Die Getreide- und Rapsfelder werden jetzt an den trockenen Tagen abgeerntet, und die Landschaft wirkt dadurch schon etwas ausgeräumt. „Wenn es keine rechtzeitig angelegten Blühstreifen an den Feldrändern gibt, ist das Nektar- und Pollenangebot für die Honig- und Wildbienen in der Agrarlandschaft erkennbar sehr gering oder kaum noch vorhanden“, erklärt Experte Arno Dietz vom Imkerverein Nastätten.