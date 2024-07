Plus Katzenelnbogen

Unwetter spart Ritterspiele in Katzelnbogen aus: DRK stellte sicherheitshalber Feldbetten in Stadthalle auf

Von Johannes Koenig

i Buntes Treiben bei den Catzenelnbogener Ritterspielen: Den heißen Temperaturen trotzen beim Turnier wieder Reiter und Pferde. Foto: Johannes Koenig

Catzenelelnbogener Ritterspiele trotzen Blitz und Donner: Auch das Unwetter in der Nacht zum Sonntag tat der guten Stimmung dort keinen Abbruch, erzählte am Morgen danach Stadtbürgermeisterin Petra Popp. Zwar endete der erste Veranstaltungstag sicherheitshalber bereits um 22.30 Uhr, aber die vom DRK in der Stadthalle vorbereiteten Schlafmöglichkeiten wurden kaum benötigt.