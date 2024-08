Unwetter, Bäume stürzen um: Bartholomäusmarkt in Bad Ems abgebrochen

Wegen eines Unwetters ist am späten Samstagabend der Bartholomäusmarkt in Bad Ems abgebrochen worden.

Um 22.11 Uhr veröffentlichte die Polizei eine entsprechende Pressemitteilung. Aufgrund der derzeitigen Witterungsverhältnisse wird der Bartholomäusmarkt am Samstagabend abgebrochen, heißt es darin. Nachdem in und um Bad Ems mehrere Bäume umgefallen und Äste von verschiedenen Bäumen abgebrochen seien, habe sich der Sicherheitsstab, bestehend aus Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Sicherheitsdienst und Veranstalter, zu einem Abbruch der Feierlichkeiten entschieden. Dies insbesondere auch im Hinblick auf die Vorhersage für die nächsten Stunden. Die Sicherheit der Bevölkerung habe hier oberste Priorität. Das für Samstag angesetzte Feuerwerk findet nicht statt. Möglicherweise wird es am Sonntagabend nachgeholt. Dies, so heißt es weiter, müssten die Beratungen am Sonntag zeigen. Alle Gäste wurden gebeten, die Veranstaltung ruhig und besonnen zu verlassen. red