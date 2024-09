Plus Aartal

Unverhoffter Besuch aus den USA: Auf den Spuren der Ahnen im Aartal

Von Christopher Kahl

i Burgschwalbachs ehemaliger Bürgermeister Ehrenfried Bastian (links) übergab Karen und Dan Major ein Präsent als Andenken. Foto: Christopher Kahl

Ein außergewöhnlicher Besuch fand kürzlich im Aartal statt: Dan und Karen Major aus Leesburg, Virginia, traten eine Reise in die Vergangenheit an, um die Heimat ihrer Vorfahren, der Familien Eberling, Heymann und Müller, zu erkunden. Diese Familien waren im 19. Jahrhundert aus dem Aartal in die USA ausgewandert und hatten sich in Hunts Corners, Ohio, angesiedelt. Der letzte große Familienauszug fand 1884 statt.