Unterwasserwelt aus Müll: Bad Emser Realschüler gestalten Kunst in anderem Licht

Von Marta Fröhlich

i Durch das Schwarzlicht bekommen die Arbeiten der Schüler Tiefe: Aus Plastikmüll und Pappe haben sie eine magische Unterwasserwelt gestaltet, die sie mit Bewegungselementen zum Leben erwecken. Foto: Marta Fröhlich

Der Aha-Effekt kommt, wenn das Licht ausgeht. Fische, Quallen und andere Meerestiere schweben durch den Raum, leuchten den Betrachter an, pinke Wellen wabern durch die Unterwasserwelt und geben der Installation Tiefe und Bewegung. Was so magisch und unwirklich wirkt, ist bei näherem Hinsehen ein großes Problem der heutigen Zeit.