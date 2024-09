Unfall an Baustellenampel auf B 42 am Rhein: 74-jähriger Motorradfahrer stirbt

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hielten eine 21-jährige Opel-Astra-Fahrerin sowie der 74-jährige Yamaha-Fahrer in dieser Reihenfolge an einer auf Rot geschalteten Baustellenampel auf der B 42 in Fahrtrichtung Lorch. Zeitgleich folgte ein 82 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo und stieß aus bislang ungeklärter Ursache gegen den wartenden Motorradfahrer. Dieser wurde in der Folge gegen den Opel Astra geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein Motorrad war derweil in den Gegenverkehr gerutscht und dort mit einem entgegenkommenden Ford Focus zusammengestoßen. Der 82-jährige Fahrer des VW Polo kam verletzt in ein Krankenhaus. Auch die 21-jährige Beteiligte wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Gutachter zum Einsatz. red