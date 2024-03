Plus Bad Ems

TÜV-Auflagen bremsen Umzug aus: Blumenkorso in Bad Ems fällt dieses Jahr aus

Von Andreas Galonska

i Zahlreiche bunte Wagen, die mit Tausenden Dahlien geschmückt waren, und etliche Musikgruppen zogen im August 2022 zur Freude der Zuschauer durch Bad Ems. In diesem Jahr muss der Korso leider ausfallen. Foto: (Archiv) Andreas Galonska

Bunte Wagen, Musikgruppen und Tausende Zuschauer an den Straßen der Kurstadt – so kennt man den Bad Emser Blumenkorso, der Jahr für Jahr Ende August zahlreiche Menschen angelockt hat. In diesem Jahr muss er aber ausfallen, weil technische und wirtschaftliche Schwierigkeiten den Umzug unmöglich machen.