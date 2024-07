Plus Diez

Treffen mit Freunden: Hochbetrieb beim Altstadtfest in Diez

Von Rolf-Peter Kahl

i Großer Andrang herrschte in der Diezer Altstadt: Schon früh am Abend waren die Plätze und Straßen dicht bevölkert. Alle Generationen nutzten die Veranstaltung, um sich bei lockerer Atmosphäre zu unterhalten. Foto: Rolf-Peter Kahl/krf

Alle waren am Samstagabend da, nur ein Dauergast früherer Jahre fehlte glücklicherweise: der Regen. Zwar hatte der ja in den zurückliegenden Tagen in der Region noch mächtig „an die Tür geklopft“, doch am Samstag hatte er sich verzogen, und mit dem offiziellen Start in den Abend blieb weitestgehend trocken.