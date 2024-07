Plus Kaltenholzhausen

Traktortreffen in Kaltenholzhausen: Dieselgespräche zwischen tuckernden Motoren

Von Rolf-Peter Kahl

i Traktoren, soweit das Auge reicht: Vor allem am Sonntag konnten die Besucher viele Schmuckstücke bestaunen. Foto: Rolf-Peter Kahl

Rund 60 Traktorfahrer waren am Samstag mit ihren Maschinen angereist. Am Sonntag stellten dann mehr als 150 Teilnehmer ihre Lieblinge auf dem herrlichen Gelände rings um die Motocross-Strecke in Kaltenholzhausen ab und wurden von mehreren Hundert Besuchern bestaunt.