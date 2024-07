Kaltenholzhausen

Traktortreffen in Kaltenholzhausen: Die tuckernden Lieblinge sind wieder da

i Sie stehen bereits in den Startlöchern für ihr Treffen am dritten Juliwochenende: die Traktorfreunde Kaltenholzhausen. Foto: Bea Müller

Die Traktorfreunde Kaltenholzhausen laden zu ihrem Traktortreffen ein – ein „Event, das sich kein Traktorfan entgehen lassen sollte“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Treffen 2024 verspreche wieder ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Traktoren seien nicht nur robuste Arbeitsgeräte, sondern auch echte Liebhaberstücke. Am Samstag, 20. Juli, ab 12 Uhr und Sonntag, 21. Juli, ab 10 Uhr können Besucher in Kaltenholzhausen diese Schätze hautnah erleben.