Plus Nassau TonArt Kids suchen in Nassau mit der Eule nach dem Beat: 60 Kinder inszenieren beliebtes Hörspiel Von Marta Fröhlich i Hoch konzentriert proben die Kinder schon seit Monaten, um „Eule findet den Beat – mit Gefühl“ mit Leben zu füllen. Foto: tonArt – Sabine Lucas Sie ist blaugelb, liebt Musik und ist in deutschen Kinderzimmern mittlerweile voll angekommen: Eule, die wohl coolste Musikvermittlerin, geht auf große Entdeckungsreise und kommt nun auch nach Nassau geflogen. Am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, jeweils 16 Uhr, bringt der Kinder- und Jugendchor tonArt Kids aus Nassau mit einer Projektband das Stück „Eule findet den Beat – mit Gefühl“ auf die Bühne. Lesezeit: 2 Minuten

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche singen und schauspielern in fantasievollen Kostümen in der Nassauer Stadthalle. Und darum geht’s: Die Eule ist zurück aus Europa, doch der vertraute Wald wirkt seltsam still. Ihr Freund, der Tausendfüßler, erkennt das Problem: Eule vermisst die Musik, also schenkt er ihr eine Ukulele. Begeistert ...