Tolles Spätsommerwetter: Baargasse war kleiner, aber feiner Treffpunkt

Von Andreas Galonska

i Baargasse war kleiner, aber feiner Treffpunkt Foto: ag

Richtig Glück hatten die Veranstalter des Baargassenfests in Bad Ems mit den äußeren Umständen: Bei angenehmem Spätsommerwetter war schon am Nachmittag ordentlich Betrieb. Groß und Klein erfreuten sich beim Miteinander in dem Abschnitt der Koblenzer Straße, der als Baargasse bekannt ist.