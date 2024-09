Plus Lahnstein

Tolles Ambiente, tolles Konzert: Vom Allerheiligenberg ertönt Chorgesang

i Tolles Ambiente: Idyllisch gelegen thront die Kapppelle über Allerheiligenbergsiedlung und Lahntal. Foto: Tobias Lui

Es ist ein ganz besonderer Ort, eine ganz besondere Kappelle hoch über dem Lahntal, in der am Samstagabend einzigartiger Chorgesang erklingen wird: Der Förderkreis Allerheiligenberg Lahnstein lädt am Samstag, 21. September, ab 18 Uhr zum Konzert in die Allerheiligenbergkapelle ein. Musikalisch bestritten wird dieses von vom Männerchor Lahnstein und dem Vocalensemble Diez.