Tolle Idee der IGS Nastätten: Grüße zu den Festtagen nach Ruanda gesendet

Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Nastätten haben sich für die Primary and Secondary School Mutara, die Patrnerschule in Ruanda, etwas Tolles ausgedacht und Grüße nach Ruanda geschickt. Foto: IGS Nastätten/Ole Dietrich/privat

Die Schülerinnen und Schüler der 11er- und 13er-Kunstkurse von Nicole Lutz haben weihnachtlich dekorierte Grußkarten gestaltet, die von den 5. bis zu den 13. Klassen für einen beliebig hohen Spendenbetrag erstanden wurden und als Gruß an die Schülerinnen und Schüler der Partnerschule, die Primary and Secondary School of Mutara (GS Mutara), versandt werden.

Auch in diesem Jahr haben sich die „Lichtbringer“ an der Spendenaktion beteiligt, die unter der Leitung von Elisa Sacco Haupt und Daniela Zaan Schlüsselsäckchen gepackt und im Foyer der Schule verkauft worden. Das an die Schlüssel gebundene Kärtchen mit der Aufschrift „Du spielst eine Schlüsselrolle in meinem Leben“ ist im Team des Auszeitraums in Kooperation mit dem evangelischen Religionskurs der 9b/9d erdacht und von allen Schülerinnen und Schülern des Kurses fleißig umgesetzt worden.

Für erhellende Momente sorgen

Die Schlüssel sollen ihren neuen Besitzern einen erhellenden Moment bescheren. Der Erlös in Höhe von 257 Euro geht, angegliedert an die Naos-Spendenaktion Weihnachtswünsche für Ruanda, an die dortige Partnerschule. Die Spendenbereitschaft der Schulgemeinschaft war auch in diesem Jahr sehr hoch. 1200 Euro können in Projekte der Partnerschule fließen.

Die Weihnachtswünsche werden über das Ruanda-Referat des Innenministeriums versandt. In diesem Jahr durfte die Schule Jenny Bauer vom Ruanda-Referat willkommen heißen. Jenny Bauer ist zuständig für die Schulpartnerschaften zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda. Sie uns Briefe von Schülerinnen und Schüler der GS Mutara überreicht.

Schulgemeinschaft und Schule im Bild

Außerdem hat die IGS zwei eingerahmte Bilder erhalten, die die Schulgemeinschaft der GS Mutara und die Schule selbst zeigen. Die IGS Nastätten bemüht sich, durch dieses Engagement einen Beitrag zu einer faireren und gerechteren Welt zu leisten, und freut sich, die Begeisterung für den Einsatz für andere zu fördern und mit jährlich stattfindenden Aktionen zu ritualisieren.

Auf diesem Weg möchte sich die Schule ganz herzlich bei der Schulgemeinschaft, besonders aber bei den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern für ihr Engagement bedanken. Demnächst folgen weitere Informationen und Fotos des neuen Bauprojekts an der Partnerschule, das durch die Schulgemeinschaft der Nicolaus-August-Otto-Schule und das Land Rheinland-Pfalz finanziert wird. red

Infos zu den in der Vergangenheit eingesetzten Spendengeldern sind im Internet zu finden unter https:// igs-nastaetten.de/projek te/ruandaprojekt/de fault-title