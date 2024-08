Plus Mudershausen/Allendorf

Tödlicher Unfall auf der Schliem bei Zollhaus: Raserszene Riegel vorschieben

i Seit März gilt auf der Schliem Tempo 70. Was aber die Raser nicht abhält, weiter mit hoher Geschwindigkeit die B 274 zu befahren. Foto: Uli Pohl

Noch am Sonntagmittag kontrollierte die Polizei Motorradfahrer an der Einfahrt zum Steinbruch in Allendorf. Nur wenige Stunden später kam es auf der Schliem (B 274) zu einem weiteren tödlichen Unfall.