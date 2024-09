Plus Diez/Birlenbach-Fachingen

Thema im Stadtrat: Abstufung der K 31 von Diez nach Fachingen bleibt umstritten

i Die Kreisstraße 31 zwischen Diez und Birlenbach-Fachingen soll zur Gemeindestraße abgestuft werden. Beide Kommunen stehen dem ablehnend gegenüber. Foto: Egenolf

Der Rhein-Lahn-Kreis will die Kreisstraße zwischen Diez und Fachingen zur Gemeindestraße abstufen. Weder in Birlenbach noch in Diez stößt er damit auf Verständnis. Am Donnerstag, 26. September, 18 Uhr, im Haus der Vereine in Freiendiez steht das Thema auf der Tagesordnung des Diezer Stadtrats.