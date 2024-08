Plus Oberneisen

Thema bleibt akut: Windkraft auch eine Option für Oberneisen?

Von Johannes Koenig

i Zwei mögliche Standorte für Windkraftanlagen im Oberneisener Gemeindewald wurden in ersten Untersuchungen ausgemacht. Symbol Foto: Johannes Koenig

Mehr Windkraftanlagen (WKA) an der Aar? Wie schon im Nachbarort Niederneisen ist Windkraft auch in Oberneisen ein Thema. Eine erste Präsentation dazu gab es daher bereits Monate vor den Kommunalwahlen in einer Sitzung des alten Oberneisener Gemeinderats. „Der neue Rat wird sich vermutlich im nächsten Jahr mit dem Thema beschäftigen“, sagt Ortsbürgermeister Peter Pelk. Was ist also bisher über die Diskussion bekannt?