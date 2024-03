Termine des Freundeskreises in diesem Jahr

Juni, sowie die Jugendfreizeit von Sonntag, 4., bis Sonntag, 11. August. Popp merkte an, dass dem Verein hierfür aus dem Etat der Naspa-Stiftung außerplanmäßig 1000 Euro als Zuwendung für die Jugendarbeit zufließen. Im Oktober besucht der Vorstand des französischen Freundeskreises Katzenelnbogen. Wie üblich wird bei dieser Gelegenheit das Programm des Austauschs im kommenden Jahr besprochen. Eine Beteiligung mit einem Weinstand am Weinfest am Freitag, 2., und Samstag, 3. August, ist vorgesehen, und die Weihnachtsfeier findet am Samstag, 7. Dezember, statt. uma