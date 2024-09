Plus Lahnstein

Ten Years After kommen nach Lahnstein: Woodstock-Veteranen rocken Bluesfestival

i Woodstock-Legende Ten Years After spielen auf dem Lahnsteiner Bluesfestival am 28. September. Die Band besteht (von links) aus den Originalmitgliedern Ric Lee und Chick Churchill sowie Marcus Bonfanti und Colin Hodgkinson, der beim Festival geehrt wird. Foto: Rob Blackham

Nicht wenige Rocksongs haben das Woodstock-Festival zur Legende gemacht. Klar, Joe Cockers „With a little Help“ oder Jimi Hendrix' „Star Spangeld Banner“ sind darunter. Nicht zu vergessen aber auch „I’m Going Home“ von Ten Years After. Kult. 55 Jahre später wird die Band am Samstag, 28. September, in der Lahnsteiner Stadthalle beim Blues-festival live zu erleben sein. Das könnte also ein Veteranentreffen mit vielen Fans werden ...