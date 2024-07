Plus Sankt Goarshausen

Tausende feiern Abschied: Finales Night of the Prog Festival auf der Loreley

Von Dirk Förger

i Finales Night of the Prog Festival auf der Loreley Foto: Dirk Förger

Bei der „Night of the Prog“ (NOTP) fiel es schwer, den jeweiligen Star des Tages zu identifizieren. Denn zu gut war die Qualität der 20 auftretenden Gruppen. Sänger wie Martin Jakubski von der Steve Rothery Band, Damian Wilson von Arena, Sertari von Karnataka und Knut Kippersund von Meer würden die meisten Vokalisten in den Hitparaden alt aussehen lassen.