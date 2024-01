Während die Stadtverwaltung prüft, ob für ein erfolgreiches Bürgerbegehren „Stoppt das Taubentöten“ in Limburg genügend Bürger unterschrieben haben, zeichnet sich ab, dass es zu einem Bürgerentscheid im Sommer kommt. Den könnten die Stadtverordneten nur dann noch verhindern, wenn sie in ihrer nächsten Sitzung am Montag, 18. März, das Bürgerbegehren annehmen. Aber danach sieht es nicht aus.