Plus Limburg Taubenschläge statt Genickbruch: Erneuter Protest von Tierschützern in Limburg Ihre Botschaft zeigten die Tierschützer und Anhänger des Limburger Stadttaubenprojekts auch jetzt wieder deutlich auf Plakaten und Bannern: „Stadttauben brauchen Körner und ein Zuhause“ oder „Lass mich leben“ stand dort in dicken Lettern geschrieben. Die Aktion in der Bahnhofstraße wurde nicht nur von Tierschützern aus Limburg und Umgebung unterstützt. Von Nadja Quirein

Gekommen waren auch Privatpersonen und Menschen von Initiativen aus Gelsenkirchen, Nürnberg, Koblenz und aus dem Rhein-Main-Gebiet. Auch sie hatten Plakate, die deutlich zeigten, was sie wollen: Taubenschläge statt Tötung. „Das geht überhaupt nicht, was Limburg hier vorhat“, erklärte eine Tierschützerin. Sie sprach das aus, was auch in vielen Internetkommentaren zu lesen ...