Plus Hahnstätten

Straßensanierung: In Hahnstätten stehen Arbeiten an

Von Rolf-Peter Kahl

i Straßensanierung: In Hahnstätten stehen Arbeiten an Foto: Rolf Peter Kahl

In Hahnstätten ging es bei einer Anwohnerversammlung um die anstehenden Straßensanierungen in der Gemeinde. Dabei standen die geplanten Bauarbeiten in der Bahnhofstraße, im Löhweg sowie einem Teil der Ringstraße und deren Auswirkungen auf den Verkehr und das tägliche Leben der Anwohner – sowohl Privatleute als auch Gewerbetreibende – im Fokus.