Stimmungsvoller Auftakt des Adventstreffs in Diez: Abwechslungsreiches Programm für die kommenden Wochen

Die Eröffnung des Adventstreffs wurde gut angnommen. Foto: Rolf-Peter Kahl

In dicken Jacken und mit Tassen in der Hand plauschten dort zahlreiche Besucher. Geöffnet ist der Adventstreff jeweils von Donnerstag bis Samstag. Jede Woche gibt es dazu auch ein Programm. „Der Nikolaus kommt ...“ heißt es zum Beispiel am Freitag, 8. Dezember. Und „süße Leckereien“ serviert der Lions Club am Donnerstag, 14. Dezember. Für einen musikalischen Auftritt sorgt dann tags drauf das Trio „KGK“ (Klavier, Gitarre & Klarinette). Für den Samstag, 16. Dezember, ist ab 10 Uhr ein Weihnachtsbaumverkauf des Elternbeirats der Evangelischen Kita Kinderhafen geplant. Ab Donnerstag, 21. Dezember dreht sich abschließend bei Siggis Strickhütte alles „Rund um die Wolle“.