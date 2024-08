Plus Dausenau

Stimmung in der Lahntalhalle: Die zweite Dance Party steigt in Dausenau

Von Uschi Weidner

i In Dausenau wird bald wieder zur Dance Party eingeladen. In der Lahntalhalle können sich die Besucher unter anderem auf die Gruppe Wind, Peter Orloff und weitere Stars aus Pop und Schlager freuen. Foto: Andreas Galonska

Musik- und Partyfans können sich freuen: Die zweite Dance Party findet am Samstag, 14. September, in Dausenau in der Lahntalhalle statt. Mit dabei sind unter anderen die Gruppe Wind (1985 zweitplatzierte beim Eurovision Song Contest) für Deutschland mit dem Lied „Für alle“, Peter Orloff – der mit seinem zweiten Song „Es ist nie zu spät“ 1967 in die offiziellen Charts kam.