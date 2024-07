Plus Limburg Sternekoch Alexander Hohlwein zaubert über den Dächern von Limburg: In den Kochtopf gehört Kreativität Von Anken Bohnhorst i Wenn Sternekoch Alexander Hohlwein seine köstlichen Kreationen in der Küche seines Restaurants 360 Grad in Limburg zaubert, können ihm die Gäste durch Glasscheiben zusehen. Foto: Anken Bohnhorst Man nehme: eine hauchdünne, golden polierte Eierschale, befülle sie mit geschmorten Pfifferlingen und einem weich gekochten und geschälten Wachtelei. Darauf lasse man ein paar Knusperflocken einrieseln und Schaum hineingleiten, garniere mit selbst geräuchertem Schinken – und hat damit etwas erschaffen, das der kulinarische Connaisseur, ohne zu zögern, als Kleinkunst bezeichnen würde. Für Küchenchef Alexander Hohlwein ist dieses Arrangement indes nicht mehr als ein Drittel eines Snacks, das er seinen Gästen zur Begrüßung serviert. Lesezeit: 3 Minuten

Alexander Hohlwein ist Sternekoch und gemeinsam mit seiner Frau Rebekka Weickert Inhaber des Restaurants 360 Grad in Limburg. Und um es gleich vorwegzunehmen, mit Gar-, Back- oder Grilltemperaturen hat der Name seines Betriebes nichts zu tun. Regionalität ist gut, hohe Qualität besser Der Name soll die Philosophie des Restaurants ausdrücken, sagt der ...