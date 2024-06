Plus St. Goarshausen

Stell dir vor, es ist Rat, und keiner geht hin: Keine Entscheidungen bei Sitzung in St. Goarshausen

Von Mira Zwick

i Bei der jüngsten Sitzung in St. Goarshausen waren nur drei Stadtratsmitglieder anwesend. Foto: Mira Zwick

Montagabend, 19 Uhr: Es ist Stadtratssitzung in St. Goarshausen – die letzte vor der Kommunalwahl. Durchaus wichtige Entscheidungen sollten an diesem Abend gefasst werden, doch bis auf Stadtbürgermeister Nico Busch und drei Ratsmitglieder bleiben die Reihen leer. Und so schnell, wie die Sitzung angefangen hat, war sie auch wieder vorbei, denn unter diesen Umständen ist der Rat nicht beschlussfähig.