Das Aus des Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhauses hält die Region weiterhin in Atem. Demnächst wird sich der Kreistag mit der Thematik beschäftigen – die Gesundheitsversorgung des Rhein-Lahn-Kreises scheint akut gefährdet. Und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Noch 2015, als der langjährige Geschäftsführer Bernhard Unkel in Rente ging, hatte das St.-Elisabeth-Krankenhaus einen zweistelligen Millionenbetrag auf dem Konto.