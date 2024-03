Plus Balduinstein Steinschlag zwischen Balduinstein und Cramberg: Hang muss gesichert werden i Felsbrocken mit einem Gewicht von bis zu 120 Kilogramm fielen beim Felsrutsch im Januar auf die Fahrbahn der K 33 bei Balduinstein. Zuvor war bereits im Dezember ein tonnenschwerer Brocken in einen Vorgarten bei Balduinstein gekracht. Jetzt soll das bestehende Zaunsystem durch ein neues ersetzt werden. Zur Sicherheit wurde nach dem Felssturz im Dezember auf Initiative der Ortsgemeinde diese provisorische Anlage aufgebaut. Foto: Hans Georg Egenolf Der jüngste Felssturz an der K 33 bei Balduinstein kommt den Rhein-Lahn-Kreis teuer zu stehen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Kosten für die Sicherungsmaßnahmen, die nicht aufschiebbar sind, werden auf rund 400.000 Euro taxiert. 65 Prozent davon, also 260.000 Euro, übernimmt das Land. Bleiben für den Kreis außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 140.000 Euro. In seiner jüngsten Sitzung empfahl der Kreisausschuss dem Kreistag, die Ausgaben für die Steinschlagsicherungen zu ...