Plus Mittelrhein Statistik belegt: Tourismus am Rhein entwickelt sich positiv i Wandern mit Aussicht. Auf einer Länge von circa 200 Kilometern führt der Rheinburgenweg durch eine einmalige Kulturlandschaft vom Rolandsbogen bei Remagen bis zum Mäuseturm bei Bingen. Bei Bacharach führt der Weg durch die malerischen Weinberge. Foto: Marco Rothbrust/Romantischer Rhein Tourismus GmbH Der Romantische Rhein besticht auf seiner Strecke von Bingen/Rüdesheim bis Remagen/Unkel mit einer einmaligen Landschaft, historischen Altstädten, mehr als 60 Burgen und Schlössern und Aktivangeboten rund um die Themen Wandern und Radfahren. Dass der Abschnitt des Rheins bei Besuchern beliebt ist, zeigen auch die Zahlen des Statistischen Landesamtes für 2023, wie die Romantischer Rhein Tourismus (RRT) GmbH zu berichten weiß. Lesezeit: 2 Minuten

Demnach besuchten die Region im vergangenen Jahr 1.427.344 Gäste (plus 5 Prozent im Vergleich zu 2022). Zudem konnten 3.077.906 Übernachtungen (plus 2,5 Prozent) verbucht werden. Diese Zahlen beinhalten die Ergebnisse aus den Städten Bingen, Lorch und Rüdesheim, die touristisch jeweils mit mehreren Regionen kooperieren, so auch mit dem Romantischen Rhein, ...