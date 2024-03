Plus Nassau/Rhein-Lahn

Stationäres Hospiz: Eine Vision wird nun in Nassau Wirklichkeit

i Der Rohbau des G. und I. Leifheit Hospizes in Nassau. Inzwischen hat der Innenausbau begonnen. Foto: Christine Vary

Am Anfang stand die Erkenntnis eines Hausarztes und Palliativmediziners, was schwerstkranken und sterbenden Menschen in unserem lokalen Gesundheitswesen fehlt: eine umfängliche, individuelle, multidisziplinäre Behandlung und menschlicher Beistand am Lebensende.