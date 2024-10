Plus Nastätten Start des Nastätter Oktobermarkts: Freibier und Karussells laufen Von Thorsten Stötzer i Ein monumentales Riesenrad kündet weithin von der Kerb. Foto: Thorsten Stötzer Unterm Kerbebaum schwingt die Bienenkönigin kein Zepter, sondern einen Holzhammer. Schließlich soll es Freibier aus dem Fass geben zum Auftakt des Nastätter Oktobermarkts. Viktoria I. legt sich ins Zeug, und bald ertönt der Ruf: „Es läuft!“ Lesezeit: 1 Minute

Trocken und mild präsentiert sich der Abendhimmel, doch die Kehlen sollen natürlich nicht trocken bleiben. Es herrscht schon in den ersten Stunden reger Betrieb in der Innenstadt an den gastronomischen Ständen und an den blinkenden Fahrgeschäften. Bevor so richtig gefeiert wird, spricht Stadtbürgermeister Marco Ludwig Dankesworte aus. Sie gelten zuallererst ...