Plus Rettert/Rhein-Lahn Starke Stimmen in Rettert: Chöre aus Kreischorverband Unterlahn präsentieren sich Von Uschi Weidner i Die Geehrten mit der Vorsitzenden Karin Amstutz Foto: Uschi Weidner Eine großartige Veranstaltung boten jetzt Vorstand und Musikrat des Kreischorverbandes (KVC) Unterlahn um die Vorsitzende Karin Amstutz und Kreischorleiterin Bettina Scholl in Rettert. Sie hatten zu „Chorwelt Unterlahn stellt sich vor“ nach Rettert eingeladen. Bettina Scholl betonte dabei in ihrer Begrüßung, dass es seit Beginn ihrer Tätigkeit im Kreischorverband im Jahr 2018 ihr Wunsch gewesen sei, ein solches Treffen zu initiieren. Lesezeit: 3 Minuten

Dafür seien Konzepte nötig gewesen. Die Chorszene befinde sich im Umbruch. „Ist Chorsingen verstaubt?“, fragte sie. Nein, das zeige sich an vielen Beispielen. Immerhin gehören rund 50 Chöre dem Kreischorverband Unterlahn an. Und keiner von ihnen – auch nicht die kleinen Chöre – sollten in Vergessenheit geraten. Es gelte, weiterhin ...