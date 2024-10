Plus Limburg

Stadtverordnete Limburg entscheiden: Der „LahnStar“ bleibt dauerhaft

Von Stefan Dickmann

i Der „LahnStar“, hier vor dem ICE-Bahnhof Limburg-Süd, wird weiter in der Stadt unterwegs sein. Foto: Stadt Limburg

Seit drei Jahren ergänzt der „LahnStar“ das reguläre Angebot der Stadtbusse in Limburg. Das funktioniert so erfolgreich, dass aus dem bis Ende dieses Jahres befristeten Pilotprojekt von Anfang 2025 an ein Regelbetrieb wird. Der „LahnStar“ wird ein richtiger Limburger. Die Stadtverordneten stimmten der Empfehlung des Magistrats in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig zu.