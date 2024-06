Plus St. Goarshausen Stadtrat St. Goarshausen: Liste Pro GOH kommt auf satte 87,8 Prozent i Das Rathaus von St. Goarshausen, wo zurzeit noch die Ratssitzungen stattfinden. Foto: Mira Zwick Aus 16 Ratsmitgliedern besteht der Stadtrat St. Goarshausen. Zwei Listen sind bei der Kommunalwahl am 9. Juni angetreten: die Liste Geisel und Pro GOH. Für Letztere kandidierte auch Anna Maria Ledwinka, die neue Stadtbürgermeisterin von St. Goarshausen – und sie erwies sich offenbar auch hier als echtes Zugpferd, denn Pro GOH kam auf satte 87,8 Prozent. Lesezeit: 1 Minute

Dagegen musste sich die Wählergruppe Geisel mit 12,2 Prozent begnügen. Die neue Stadtbürgermeisterin versammelt also eine voll ausreichende Mehrheit im Rat hinter sich, was ihr vermutlich viele künftige Entscheidungen erleichtern dürfte. Die Wahlbeteiligung lag bei 59 Prozent. Für die Wählergruppe Geisel ziehen Daliah Geisel und Mirko Keller in den nächsten Stadtrat ...