Plus Nassau Stadtrat Nassau will Aufklärung: Weitere Untersuchung zu Leifheits Vergangenheit Von Andreas Galonska i Der Name Günter Leifheit ist aus dem Nassauer Stadtbild ( Foto: der Zugang zum Campus) nicht wegzudenken. Der Stadtrat hat nun beschlossen, dass eine Untersuchung in Auftrag gegeben wird, die die Ergebnisse aus der Studie von Stefan Holler verifizieren soll. Foto: Andreas Galonska Die Arbeit eines Historikers zur NS-Vergangenheit von Günter Leifheit hat hohe Wellen geschlagen. Dabei wurde publik, dass der Firmengründer und Mäzen vor 1945 Mitglied der Waffen-SS war. Lesezeit: 1 Minute

In Nassau gab es dazu eine Sondersitzung des Stadtrats, bei der es um den Umgang mit Leifheit ging. In einer Pressemitteilung informiert Manuel Liguori (SPD), Stadtbürgermeister von Nassau, darüber, dass der Stadtrat kürzlich einstimmig beschlossen hat, eine weitere Untersuchung zu Günter Leifheit in Auftrag zu geben. Die Sitzung hat unter ...