Plus Diez

Stadtflohmarkt in Diez: Nicht nur Quelle-Kataloge aus 1980ern sind heiß begehrt

Von Rolf-Peter Kahl

i Jagdfieber und gemütlicher Bummel: Tausende Besucher streiften durch Diez und nahmen die Waren der Anbieter in Augenschein – eine bunte Mischung mit großem Unterhaltungswert. Fotos: Rolf-Peter Kahl Foto: Rolf-Peter Kahl

Der Flohmarkt im Herzen der Grafenstadt bescherte den Veranstaltern wieder einen tollen Erfolg. Die Flohmarktanbieter erzielten gute Umsätze, und den Besuchern und Käufern gelang so manches Schnäppchen. An mehr als 300 Ständen boten die Beschicker, die teils aus Bad Kreuznach, Wetzlar, Wiesbaden oder Frankfurt angereist waren, ihre Artikel an – viele schon ab 6 Uhr. Ab dem späten Vormittag freuten sich Tausende Schnäppchenjäger über den ein oder anderen Trödelfund.