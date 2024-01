St. Goarshausen: Anna Maria Ledwinka will neue Stadtchefin werden

Anna Maria Ledwinka wirft Hut in den Ring: Sie möchte bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 neue Stadtbürgermeisterin ihrer Heimat-Loreleystadt St. Goarshausen werden. Darüber informiert sie in einer Pressemitteilung. „Gern möchte ich mich künftig mehr einbringen und Struktur in die Arbeit des Stadtrates bringen – und mit den Gremien zusammenarbeiten“, erklärt die 35-jährige St. Goarshäusenerin, die von Kind auf an der Loreley lebt und dort aufgewachsen ist, ihr Ziel.