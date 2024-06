Plus Diez Sportverein besteht seit 100 Jahren: VfL Holzappel feiert Jubiläum Von Thorsten Kunz i 100 Jahre: VfL Holzappel feiert Jubiläum Foto: kun Sein 100-jähriges Jubiläum feiert in diesem Jahr der VfL Holzappel. Neben den gewohnten Aktivitäten der Abteilungen, die den Verein Jahr für Jahr in Holzappel und der Region repräsentieren, finden sich deshalb in diesem Sommer noch einige besondere Termine im Sportkalender des VfL. Den Auftakt macht dabei eine große Sportwoche vom 17. bis 23. Juni, in der sich die Abteilungen des VfL Holzappel vorstellen und offene Trainingseinheiten für Jung und Alt zum Kennenlernen anbieten. Lesezeit: 2 Minuten

Diese finden an den verschiedenen Sportstätten in Holzappel statt. Zum Ende der Sportwoche wird es noch ein Jugendfußballturnierwochenende für Mädchen und Jungen verschiedener Altersklassen auf dem Sportplatz am Herthasee am 22. und 23. Juni geben. Anschließend findet dort am Mittwoch, 26. Juni, auch ein Freundschaftsspiel der ehemaligen Damenmannschaft statt. Der Höhepunkt ...