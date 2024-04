Katzenelnbogen

Spendenlauf der Einrich-Grundschüler: Stolzen Betrag für erkrankten Felix gesammelt

Von Uschi Weidner

i Die Schüler der Grundschule und der Realschule plus in Katzenelnbogen können stolz auf sich sein: Durch ihre beeindruckenden Leistungen kam eine Spende von circa 25.500 Euro für den kleinen Felix zusammen. Foto: Uschi Weidner

Mit einem solch hohen Betrag hätte Nathalie Cebulla nicht gerechnet. Mit Tränen in den Augen nahm die Mutter des erkrankten Felix den Spendenscheck entgegen. Rund 25.500 Euro erbrachte der Spendenlauf der Kinder der Grundschule und der fünften und sechsten Klassen der Realschule plus zugunsten des erkrankten Jungen. Felix wohnt in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, zwei Geschwister besuchen die Grundschule im Einrich.