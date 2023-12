Die Straßenbaumaßnahme Hohenrhein ist mit der Einrichtung der Umfahrungsstrecke, die während der Bauzeit die Anbindung des Ortsteils sicherstellen soll, in vollem Gange. Die SPD Lahnstein, so heißt es in einer Pressemitteilung, hatte sich bei einem Ortstermin informiert und mit Anwohnern gesprochen und richtete eine Anfrage an die Stadtverwaltung, deren Antworten nun vorliegen.