Spannende Entdeckungen in der Region: Ratgeber mit mehr als 83 Ausflugstipps für die ganze Familie erschienen

Von Johannes Koenig

i Eine Zeitreise durch die Menschheitsgeschichte können Besucher in der über vier Etagen verteilten Ausstellungen des Museums im Diezer Grafenschloss erleben. Fotos: Anette in Concas Foto: Anette in Concas

Ferienzeit ist Ausflugszeit: 83 1/5 Ausflugstipps für die ganze Familie hat die Autorin und Fotografin Anette in Concas in der Region gesammelt und nun in einer kompakten Darstellung im Taschenbuchformat veröffentlicht. Aber was hat es eigentlich mit dem 1/5 auf sich: Welches Ausflugsziel könnte sich dahinter verbergen?