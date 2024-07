Plus Singhofen Sonne macht das Singhofener Freibad warm: Jetzt auch Strom vom Dach Von Bernd-Christoph Matern i Um 10 Uhr öffnet das Freibad in Singhofen seine Pforten in den Sommerferien. Sonnenkraft sorgt nicht nur morgens bereits für angenehme Temperaturen; eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Technikhauses liefert nun auch umweltfreundlich Strom. Foto: Matern Rekordtemperaturen ziehen derzeit in die Schwimmbäder. Für das Freibad in Singhofen, das bereits seit Ende Mai seine Pforten geöffnet hat, ist die Sonne aber nicht nur ein Garant für viele Gäste, sondern auch für eine angenehme Wassertemperatur. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits seit der Generalsanierung des Bades in den Jahren 1996 bis 1998 wird das erfrischende Nass mit einer Solaranlage umweltfreundlich erwärmt. Das klappt schon bei bewölktem Himmel, erst recht bei sonnigem, wie das Freibad-Team berichtet. So lag am Wochenende die Wassertemperatur schon morgens um 8 Uhr bei 23 Grad. Langfristig Geld ...